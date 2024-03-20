وزير الرياضة يسلم دراجات للفائزين بمسابقة 30 عجلة × 30 يوم

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتسليم الفائزين في مسابقة " 30 عجلة × 30 يوم"، دراجات، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، ويتم إعلانها على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.

اعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتسليم الفائزين الدراجتين، مشيرا الى ان فكرة المسابقة جاءت في اطار علمي تثقيفي رياضي، وهو ما تحرص عليه وزارة الشباب والرياضة دائما في دمج القطاع الرياضي مع العديد من المجالات لجعلها أسلوب حياة ونشر ثقافات التطور والتنمية في المجتمع المصري.

قام وزير الشباب والرياضة بتسليم الدراجات للفائزين في المسابقة وهم:

مسابقة اليوم الثالث (محمود ولاء فاروق بحر - محافظة الإسماعيلية)، مسابقة اليوم الرابع (امنية مجدى محمد احمد - محافظة الشرقية )، مسابقة اليوم الخامس ( احمد معوض محمد رمضان - محافظة بنى سويف )، مسابقة اليوم السادس ( احمد الامام على احمد - محافظة سوهاج )، مسابقة اليوم الثامن (رنا سعيد منصور - محافظة القليوبية)، كما فاز بدراجة اليوم التاسع ( فجر كمال محمد - محافظة الجيزة ).

وتأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز نمط الحياة الصحي .. وتشمل المسابقة توزيع 30 دراجة على مدار 30 يومًا طوال شهر رمضان ، حيث يتم إجراء قرعة يومية لتحديد الفائز بالدراجة.

يتم الإعلان عن المسابقة يومياً على صفحة وزارة الشباب والرياضة Facebook "وزارة الشباب والرياضة - مصر" بالتعاون مع الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، ويقوم المشترك بكتابة : الإجابة الصحيحة، الاسم رباعي، المحافظة، رقم التليفون.

ويتم طرح السؤال يوميا بداية من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

