عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر الأولمبي يفوز على الإمارات في بطولة غرب آسيا

صدى البلد

حقق المنتخب الوطني الأولمبي المصري فوزا في الجولة الأولي ببطولة غرب أسيا الودية عن نظيره الإماراتي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالسعودية.

وفي الدقيقة 82 سجل بلال مظهر الهدف الأول والوحيد في المباراة بعد صناعة رائعة من إبراهيم عادل، واستمرت النتيجة على حالها حتى النهاية.

وتاهل منتخب مصر لمباراة الدور نصف النهائي ليواجه منتخب أستراليا ويسعى للفوز باللقب قبل الاستعداد لأولمبياد باريس 2024.

وأعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي تشكيل الفريق في مواجهة الإمارات خلال بطولة اتحاد غرب آسيا 2023.

وتقام البطولة فى السعودية من 18 إلى 26 مارس المقبل فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .


وجاء تشكيل المنتخب:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد طارق - كريم الدبيس


الوسط: محمود جهاد - محمود صابر - محمد شحاتة

الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفى سعد

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

مليارات الدولارات .. قطاع الغاز يكشف عن بشائر للمصريين

قرار جديد للمحكمة بشأن إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه شهريا لتوأم زينة

موضوعات متعلقة

مواعيد وملاعب مباريات مصر في مجموعات أولمبياد باريس

رئيس شركة العاصمة الإدارية والمتحدة للرياضة في زيارة لتدريب منتخب مصر

حسام حسن يفجر مفاجأة صادمة عن نجم الزمالك

هتعطلنا | حسام حسن يرد على استبعاد النني وفتوح من المنتخب

وزير الرياضة يسلم دراجات للفائزين بمسابقة 30 عجلة × 30 يوم

القرعة الكاملة لمنافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024

اتحاد الجودو يكشف الشعار الرسمي للبطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس

تعرف على مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024

ترشيحاتنا

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 21-3-2024

سرق قضبان السكة الحديد.. موظف يواجه الحبس والغرامة 20 ألف جنيه| بالقانون

نص دستة أهداف| الأهلي 2008 يقسو على الإسماعيلي في عقر داره

منتخب مصر الأولمبي يفوز على الإمارات في بطولة غرب آسيا

موقع أمريكي: الجنيه المصري يواصل التعافي أمام الدولار

عجائب قيام الليل في رمضان.. معجزة لمن كانت له حاجة عند الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ناعم.. نادين نجيم تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

عمرها 60 عامًا.. شاهد أول سيارة لامبورجيني في العالم

أجملهن نسرين طافش ونرمين الفقي.. فنانات تألقن بالقفطان والعبايات في رمضان

لقيناك حابس فجيناك لابس .. حقيقة ترنيمة تحضير الجن في مسلسل المداح

فيديو

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ