منتخب مصر الأولمبي يفوز على الإمارات في بطولة غرب آسيا

حقق المنتخب الوطني الأولمبي المصري فوزا في الجولة الأولي ببطولة غرب أسيا الودية عن نظيره الإماراتي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالسعودية.

وفي الدقيقة 82 سجل بلال مظهر الهدف الأول والوحيد في المباراة بعد صناعة رائعة من إبراهيم عادل، واستمرت النتيجة على حالها حتى النهاية.

وتاهل منتخب مصر لمباراة الدور نصف النهائي ليواجه منتخب أستراليا ويسعى للفوز باللقب قبل الاستعداد لأولمبياد باريس 2024.

وأعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي تشكيل الفريق في مواجهة الإمارات خلال بطولة اتحاد غرب آسيا 2023.

وتقام البطولة فى السعودية من 18 إلى 26 مارس المقبل فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .



وجاء تشكيل المنتخب:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد طارق - كريم الدبيس



الوسط: محمود جهاد - محمود صابر - محمد شحاتة

الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفى سعد