الشبشب هو السلاح...تعرف على أبرز الذكريات مع ست الحبايب في عيدها

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم والذى يأتي مع بداية موسم الربيع لنشر البهجة والسعادة في قلوب الأمهات، وبهذه المناسبة الجميلة رصدت لصدي البلد عددا من آراء الأشخاص عن ذكرياتهم مع أمهاتهم مع الشبشب الطائر و اكثر كلمه الأم تقولها .

وكشف ضيوف الحلقة عن أبرز الهدايا التي قدموها إلى أمهاتهم في عيد الأم، وتنوعت تلك الهدايا حسبما ذكروا بين العبايات الحريمى والورد والأجهزة المنزلية.



وبشأن ذكرياتهم عن أكثر علقة محفورة في ذاكرتهم من ست الحبايب، تنوعت الإجابات بين الضرب بسبب المذاكرة والشقاوة والتزويغ من المدرسة وتناول الطعام، وحرصوا خلال إجاباتهم على إبراز أشهر أسلحة الأم الدائمة مع أبنائها والتي تتنوع ما بين الخرطوم والشبشب.



