كيلو إستروكس| المشدد 10 سنوات لعاطلين لاتجارهما بالمخدرات في الشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات، بمنطقة الشرابية.

تلقي إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بضبط عاطلين ولهما معلومات جنائية ومسجل خطر،مستقلين سيارة قيادة وملك الأول المتهم حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بمنطقة الشرابية وبحوزتهما كمية منالأستروكس المخدر وزنت كيلو جرام ومبلغ مالي 4 آلاف جنيه، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة،والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.