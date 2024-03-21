"الرعاية الصحية" تطلق يومًا توعويًا لطب الأسنان لمنتفعي "التأمين الصحي الشامل"

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية،يومًا توعويًا بالمنشآت التابعة لها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان بهدف نشر الوعي حول صحة الفم وارتباطها الوثيق بالصحة العامة، حيث يحتفل العالم باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان لعام 2024 تحت شعار «الفم السعيد في الجسم السعيد» .



وأوضحت هيئة الرعاية الصحية في بيان اليوم /الخميس /،أنه على مدار اليوم تم إقامة ندوات توعية لمنتفعي المنظومة بجميع المنشآت الطبية من وحدات ومراكز طب الأسرة ومستشفيات وتشمل الندوات التوعية رفع الوعي بالطريقة المُثلى للحفاظ على صحة الفم والأسنان، فضلًا عن توعية منتفعي التأمين الصحي الشامل بالخدمات الصحية المقدمة داخل عيادات الأسنان بمنشآت الهيئة .



وأضافت أنه تم توزيع خلال فعاليات اليوم التوعوي هدايا رمزية لحث المواطنين على أهمية غسل الأسنان والحفاظ عليها، فيما تم نشر ملصقات وتوزيع فلايزر لشرح أسباب التسوس في جميع الفئات العمرية وتتضمن كذلك كيفية منع حدوث التسوس من خلال العناية بصحة الفم والأسنان وطريقة غسل الأسنان بشكل سليم وما هي الأعراض الأولية لإصابة الأسنان بالتسوس والتهابات اللثة، كما تم يتم تكريم للمنشآت والأطباء الأكثر إنتاجية خلال فعاليات اليوم .



وأكد البيان أن دور الهيئة لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات العلاجية بل ضمان صحة أفضل لمنتفعي المنظومة الجديدة ، لذا يعد رفع الوعي الصحي للمنتفعين أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية لجميع منشآتها الصحية .



وأشار إلى تقديم أكثر من 3 ملايين خدمة أسنان حتى الآن، من خلال عيادات الأسنان بوحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، وذلك على أعلى مستوى

ووفق معايير الجودة العالمية، حيث تُعد خدمات الأسنان واحدة من الخدمات المشمولة ضمن حزم خدمات التغطية الصحية الشاملة، فيما تمتلك الهيئة بين صفوفها من القوى البشرية من أطباء الأسنان 1000 طبيب، فتحية تقدير وإعزاز لهم ولجهودهم الدؤوبة لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل.