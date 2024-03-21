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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة قطر تنظم حفل إفطار بمستشفى سرطان الأطفال

سفير قطر يزور أطفال
سفير قطر يزور أطفال مستشفى السرطان

نظمت سفارة دولة قطر بالقاهرة بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية حفل افطار بمستشفى سرطان الأطفال (٥٧٣٥٧) ضمن مشروع إفطار صائم الذي يموله الصندوق، بحضور السفير طارق علي فرج الانصاري سفير دولة قطر بالقاهرة والمسؤولين عن ادارة المستشفى وعشرات من الاطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفى وذويهم ولفيف من الإعلاميين يمثلون وسائل إعلام مختلفة.

وشمل البرنامج جولة تفقدية بأقسام المستشفى المختلفة، والتقاط الصور التذكارية مع الاطفال وتوزيع الهدايا عليهم في جو من الألفة والبهجة.

وأشار السفير في تصريح للصحفيين أن المبادرة تأتي في سياق سياسة دولة قطر للاهتمام بكافة فئات المجتمع بما في ذلك الأطفال وإشاعة جو من التفاؤل بين الأطفال وذويهم، مشيداً بالجهد الكبير والخدمات الطبية الهائلة التي تقدم للاطفال المرضى والنتائج المبهرة التي تنعكس في ارتفاع نسبة الشفاء، معتبراً أن تجربة هذا المستشفى جديرة بان تكون نموذجاً يحتذى به.

وقال السفير الأنصاري إن القائمين على ادارة المستشفى لديهم رؤية واضحة للتطوير والتوسع في القدرة الاستيعابية للمستشفى بما يسمح بعلاج العديد من الحالات ويسعون دائماً نحو ايجاد الطرق التي توفر لهم الإمكانيات المادية لتحقيق ذلك خاصة وان فكرة انشاء هذا المستشفى قامت في الاساس على التبرعات.

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