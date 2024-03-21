إعلام فلسطيني : الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية بسلاح تجويع المرضى

أفاد إعلام فلسطيني، بأن جيش الاحتلال تعمد قتل 13 مريضا بمجمع الشفاء منع عنهم الدواء والكهرباء والأكسجين منذ احتلاله للمستشفى لليوم الرابع على التوالي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

كما أفاد الإعلام الفلسطيني، أن جيش الاحتلال يمارس الإبادة الجماعية ويرتكب جرائم ضد الإنسانية عبر استخدام سلاح تجويع المرضى في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي بوتين هاتفيا القضايا الدولية والإقليمية والأوضاع في قطاع غزة.

واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وثمن الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.