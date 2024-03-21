مصطفى الدمرداش يكشف لـ صدى البلد عن مشاركته في مسلسل نعمة الأفوكاتو

يخوض الفنان الشاب مصطفي الدمرداش السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل نعمه الافكاتو .
وأعرب الفنان الشاب مصطفي الدمرداش عن سعادته البالغة لكونه ضمن مجموعة عمل المسلسل، متابعًا في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد " قائلًا: "انا مبسوط بالتعاون مع الفنانة الجميلة مي عمر .
و تابع مصطفى الدمرداش عن مسلسله الجديد “نعمة الأفوكاتو”، ، وتحدث أنه يُجسد دور بندق من حارة شعبية من منطقة شبرا، ويعمل في محل بقالة، وقريب من نعمه ودائمًا يجلب لها طلباتها الخاصة.
أما عن كواليس التصوير، فقال: “الكواليس حلوه جدا، وانبسط جدا بالشغل، والكاست جميل اوووي
و استطرد مصطفى "ردود الافعال حلوه اووي ومبسوط بيها طبعا الحمدالله وعلي شخصيه بندق برضو
و اختتم أنه تم ترشيحه عن طريق محمد محي مساعد مخرج