تعرف على التحركات الأخيرة لـ عبدالحليم علام قبل انعقاد انتخابات المحامين

كثف نقيب المحامين عبد الحليم علام، جولاته وتحركاته وعقد اللقاءات قبل انعقاد انتخابات المحامين بساعات، المقررة غدا السبت الموافق 23 مارس.



أجرى نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لمبنى مستشفى المحامين بمحافظة الفيوم، رافقه خلالها الأستاذ حازم طه، نقيب محامين الفيوم، والمهندس الاستشاري المشرف على مبنى مستشفى المحامين.



واستلم عبدالحليم علام، مبنى مستشفى نقابة المحامين، الذي يتكون من 11 طابقا، ويعتبر المبنى تبرعًا بالكامل لصالح نقابة المحامين.

مراكز طبية تخدم المحامين وأسرهم

ويسعى نقيب المحامين، بأن يكون هناك مراكز طبية تخدم المحامين وأسرهم في مختلف محافظات الجمهورية.

كما وضع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، و حازم طه نقيب محامين الفيوم، ظهر الأربعاء، حجر الأساس لمدينة المحامين السكنية بالفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمهندس خالد نايف، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، وقيادات من محافظة الفيوم، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من محامي الفيوم.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تقدر السادة المحامين، ولا تتأخر في تلبية مطالبهم، مقدمًا التهنئة لمحامي الفيوم على وضع حجر أساس مدينتهم السكنية.

ومن جانبه أكد نقيب الفيوم، أن عبدالحليم علام، كان حريصًا كل الحرص على وضع حجر الأساس للمدينة السكنية، مثمنًا جهوده وسعيه لطرحها في مناقصة، وذلك لضمان البدء في الإنشاءات وعدم سحبها مثل المدن التي سحبت في السابق.

وفي ذات السياق، قدم نقيب المحامين، التهنئة إلى محامي الفيوم، بمناسبة وضع حجر أساس المدينة السكنية، مشيرًا إلى أن في السابق تم إهمال أراضي المدن السكنية الخاصة بالمحامين حتى تم سحبها.

وأكد أن ما حدث في السابق من ضياع لمدن سكنية وأندية كانت مخصصة لنقابة المحامين بمختلف الفرعيات، لن يحدث مرة أخرى في عهده، منوهًا إلى أنه استرد مدينة أسيوط الجديدة بمساحة 18,5 فدان، ووضع لها حجر الأساس لطرحها ضمن مناقصة للبدء في الإنشاءات.