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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رشيدة طليب: يجب إرسال نتنياهو إلى لاهاي وليس الحضور إلى الكونجرس

أرشيفية
أرشيفية

علقت النائبة الديمقراطية بالكونجرس الأمريكي رشيدة طليب على رئيس الوزراء الإسرائيلي، في حال لبى دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونجرس، قائلة "يجب إرساله إلى لاهاي بدل الكونجرس".

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يواجه مقاطعة واسعة النطاق من "مشرعين تقدميين" إذا لبى دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونجرس الأمريكي.

ونقل الموقع عن النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، قولها إن "نتنياهو لا ينبغي أن يأتي إلى الكونغرس، بل يجب إرساله إلى لاهاي"، في إشارة إلى محكمة العدل الدولية.

وأضافت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني: "ليس لديه أي مصلحة في القدوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وكشف الموقع أن النواب الديمقراطيين شوي غارسيا، وماكسويل فروست، وجمال بومان، لن يحضروا كلمة نتنياهو في الكونجرس.

وبرر فروست موقفه بأن نتنياهو "شخص سيئ" بينما قالت النائبة الديمقراطية آني كوستر إن "الناس يشعرون بخيبة أمل إزاء الطريقة التي تدار بها حرب إسرائيل على قطاع غزة"

وقال بومان في تصريح لموقع "أكسيوس" إنه لا شيء مما سيقوله نتنياهو يمكن أن يساعد دائرته على الإطلاق، موضحا أن ناخبيه غاضبون من الحرب التي تخوضها إسرائيل على القطاع.

وقال النائب غارسيا، إنه "على الأرجح لن" يحضر لأن "ائتلاف نتنياهو اليميني هو الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد" وبسبب "سلوك إسرائيل خلال الحرب".

ودعا أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أمس الأربعاء، البيت الأبيض لاتخاذ خطوة "جريئة" نحو إقامة دولة فلسطينية، في موقف متشدد جديد تجاه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
 

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رشيدة طليب: يجب إرسال نتنياهو إلى لاهاي وليس الحضور إلى الكونجرس


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