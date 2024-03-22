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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أجري اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عدداً من الاتصالات الهاتفية اليوم مع المحافظين لمتابعة الاجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية عقب تحريك أسعار المواد البترولية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة اجتماعات موسعة  للمحافظين مع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظات لتحديد أسعار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية والإقليمية بما يتناسب مع الزيادات الجديدة فى المواد البترولية .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن القرارات الصادرة من المحافظين بالتعريفة الجديدة سيتم الالتزام بها من السائقين وأصحاب المركبات فى جميع المواقف على مستوي محافظات الجمهورية ، لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة على مدار الساعة من المحافظين والقيادات التنفيذية على مستوي المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع مديري المواقف والمرور .

وشدد وزير التنمية المحلية على أن المحافظات ستكثف حملاتها على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وعدم مخالفة خطوط السير المعلنة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين .

ووجه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنبية على مديري المواقف بضرورة الزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفى بالإضافة إلى تعليق البانرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين وأرقام الشكاوي والخطوط الساخنة المعلنة من المحافظات لتلقى أى شكاوي من المواطنين .

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية قيام رؤساء المراكز والأحياء والمدن بتكثيف المرور الميداني على مدار اليوم على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة المعلنة من المحافظات بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع مديريات التموين لمتابعة محطات الوقود للتصدي لأية محاولات للاتجار فى المواد البترولية بالسوق السوداء أو احتكارها بعد زيادة الأسعار أو محاولة استغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

ووجه اللواء هشام آمنة ، بأهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار والتصدي لمحاولات قيام بعض التجار باستغلال تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة أسعار السلع بصورة غير مبررة ، كما وجه وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين السادة المحافظين لتحديد تسعيرة الخطوط الخارجية بين المحافظات وقيام محافظتى القاهرة والإسكندرية بتحديد أسعار الركوب لخطوط هيئتى النقل العام طبقاً للزيادة الجديدة في أسعار الوقود.

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تكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة


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