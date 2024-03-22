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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ارتفاع تعريفة السيرفيس ومركبات السولار 15% في الإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت أسعار البنزين، الجمعة،  ارتفاعًا جديدًا، إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر البنزين والسولار بكافة أنواعه، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

الإسماعيلية: غرفة عمليات مركزية لمتابعة أسعار البنزين وحملات على المحطات

وبحسب المصادر، تقرر تحديد أجرة السيرفيس والمركبات التي تستخدم السولار طبقا للزيادة الجديدة بمعدل حتي 15% مع وضع التسعيرة الجديدة داخل المزيف وعلي المركبات.

كما تقرر تحديد أسعار المركبات التي تستخدم البنزين طبقا للزيادة الجديدة بمعدل 10%.
وبحسب القرارات الجديدة تقرر قيام محافظتي القاهرة والإسكندرية بزيادة أجرة الركوب لخطوط هيئتي النقل العام طبقا 
للزيادة الجديدة بقيمة جنيه واحد لجميع الخطوط.

وتلتزم المحافظات بتفعيل غرف العمليات ورفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية، وتكثيف حملات الرقابة التموينية علي محطات الوقود لعدم الاحتكار واستغلال المواطنين ومراقبة الأسواق لمتابعة اسعار السلع لعدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار بدون مبررات.

بالإضافة إلي تكثيف الحملات الرقابية علي مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم  استغلال المواطنين.

 

أعلنت الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء باقليم القناة برئاسة اللواء هنري ابراهيم، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تحريك أسعار البنزين وحملات على المحطات.


واعلنت الشبكة فتح غرف عمليات المحافظة ومركز السيطرة الرئيسى بديوان عام محافظة الإسماعيلية من السادسة صباحاً بعد قرار اللواء شريف بشارة  المحافظ برفع حالة الاستعداد، بتواجد 
رؤساء المراكز متواجدين فى مواقف السرفيس وممثلي التموين فى محطات الوقود بمتابعة لحظية من د المحافظ ونائبه بامكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

 


ويرصد «الموقع» خلال السطور التالية أسعار البنزين الجديدة.

سولار ١٠ ج  بدلا من ٨:٥٠ ج
بنزين ٩٥  ١٣:٥٠ ج بدلا من ١٢:٥٠ ج
بنزين ٩٢  ١٢:٥٠ ج بدلا من ١١:٥٠ ج
انبوبه غاز منزلي ١٠٠ ج بدلا من ٧٥ ج
انبوبه غاز تجاري ٢٠٠ ج بدلا من ١٥٠ ج

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