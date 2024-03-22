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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسماعيلية: غرفة عمليات مركزية لمتابعة أسعار البنزين وحملات على المحطات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء باقليم القناة برئاسة اللواء هنري ابراهيم، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تحريك أسعار البنزين وحملات على المحطات.

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وأعلنت الشبكة فتح غرف عمليات المحافظة ومركز السيطرة الرئيسى بديوان عام محافظة الإسماعيلية من السادسة صباحاً بعد قرار اللواء شريف بشارة  المحافظ برفع حالة الاستعداد، بتواجد رؤساء المراكز متواجدين فى مواقف السرفيس وممثلي التموين فى محطات الوقود بمتابعة لحظية من د المحافظ ونائبه بامكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.


وشهدت أسعار البنزين اليوم الجمعة 22 مارس 2024 ارتفاعًا جديدًا، إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر البنزين والسولار بكافة أنواعه، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

ويرصد «الموقع» خلال السطور التالية أسعار البنزين الجديدة.

سولار ١٠ ج  بدلا من ٨:٥٠ ج
بنزين ٩٥  ١٣:٥٠ ج بدلا من ١٢:٥٠ ج
بنزين ٩٢  ١٢:٥٠ ج بدلا من ١١:٥٠ ج
انبوبه غاز منزلي ١٠٠ ج بدلا من ٧٥ ج
انبوبه غاز تجاري ٢٠٠ ج بدلا من ١٥٠ ج

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