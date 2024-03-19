بينهم مشرف .. ننشر التقرير الطبي لضحايا حريق مصحة إدمان الإسماعيلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب ٧ اخرين داخل مصحة لعلاج الادمان بالإسماعيلية.



كان اللواء هشام مروان مدير أمن الاسماعيلية تلقي إخطارا يفيد نشوب حريق بمصحة لعلاج الادمان بحى الأسرة.

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كما وجه اللواء شريف بشارة المحافظ بسرعة اسعاف المصابين واخطار الجهات الامنية ومديرية الصحة وتم نقل المصابين وعددهم ٧ إلى مستشفى الجامعه.

وتم نقل المتوفيين وعددهم ٣ إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية

ويتم استكمال التحقيقات الان بواسطة جهات الاختصاص.

وتبين أن المصحة التي وقع بها الحادث مكونة من 3 طوابق، أرضي و2 علوي على مساحة 150 مترًا وتبين نشوب الحريق بالطابق الثاني نتج عنه احتراق محتوياته بالكامل.

أسفر الحادث عن مصرع كل من كريم.ن 30 سنة حاصل على ثانوية عامة مشرف بالمصحة، محمد.ي.ا 24 سنة من نزلاء المصحة، محمد. ص 41 سنة من النزلاء وجميعهم من محافظة بورسعيد وتم نقلهم إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي.

كما أصيب في الحادث كل من النزلاء يوسف ا ع 24 سنة مصاب بحروق من الدرجة الثانية، محمد أ م 31 سنة بدون عمل ومصاب بحروق من الدرجة الثالثة، والنزيل ربيع م م 42 مصاب بحالة اختناق، عيادة م ع 28 سنة وصاب بحروق، محمود م م 34 مصاب بحروق، محمد أ 31 سنة مصاب باختناق، عبد الله م ط 18 سنة مصاب باختناق.