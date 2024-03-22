بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظ القليوبية يتابع انتظام حركة سيارات مواقف الأجرة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجمعة بجولة تفقدية بمواقف بنها وحي غرب وشرق شبرا الخيمة لمتابعة انتظار حركة المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، موجهاً رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور لمتابعة إنتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الحالية ، وخاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين .



وأجرى محافظ القليوبية جولته اليوم والتي شملت المرور على عدد من محطات تموين السيارات ومواقف السيارات حيث تفقد محطة تموين كفر الجزار ومحطة تموين بنها بشارع النادي الرياضي وتفقد موقف سيارات بنها العمومي وكذلك محطة تموين على الطريق الزراعي بقليوب ومواقف سيارات المؤسسة والزراعة ومسطرد بمدينة شبرا الخيمة.



وأكد الهجان خلال جولة اليوم انتظام حركة السير بمراكز ومدن وأحياء المحافظة وهناك متابعه مكثفه من قبل رؤساء المدن والأحياء وإدارات المرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة الجديدة التي تم الإعلان عنها .



وفي لقائه مع السائقين شدد المحافظ بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت ، كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بانرات موضح بها التعريفة الجديدة، مشددا على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير .



وشدد الهجان على سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أى تجاوزات لبعض السائقين ، وخاصة على الخطوط التى وردت منها شكاوى عدد من الركاب ، وفي السياق نفسه قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 140 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة



وطالب محافظ القليوبية المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن ١١٤ ، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين ، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة



والجدير بالذكر بأن محافظ القليوبية اصدر القرار رقم (287) لسنة 2024 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة.

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