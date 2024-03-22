عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: بانرات ولافتات بالتعريفة الجديدة على جميع خطوط السيارات بالمواقف.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت.
 

ووجه الهجان مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بانرات موضح بها التعريفة الجديدة، مشددا على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير .


وأكد المحافظ على سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أى تجاوزات لبعض السائقين ، وخاصة على الخطوط التى وردت منها شكاوى عدد من الركاب ، وفي السياق نفسه قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 140 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة .


كان محافظ القليوبية قد أجرى بجولة تفقدية بمواقف بنها وحي غرب وشرق شبرا الخيمة لمتابعة انتظار حركة المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، موجهاً رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور لمتابعة إنتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الحالية ، وخاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

IMG-20240322-WA0022
IMG-20240322-WA0022
IMG-20240322-WA0021
IMG-20240322-WA0021
IMG-20240322-WA0017
IMG-20240322-WA0017
القليوبية محافظ القليوبية التعريفة الجديدة مدير إدارة المواقف مواقف بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

موضوعات متعلقة

بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظ القليوبية يتابع انتظام حركة سيارات مواقف الأجرة

لعدم استغلال المواطنين.. حملات مكثفة على مواقف الأجرة بالقليوبية| صور

بعد تحريك أسعار الوقود.. انتظام العمل بمواقف سيارات القليوبية وغرامات للمخالفين.. صور

توزيع 234 طن سكر على أهالى القليوبية بسعر 27 جنيها للكيلو ..صور

ترشيحاتنا

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب مسجد المشير: شعار "الله أكبر" أتى بنصر العاشر من رمضان لمصر|فيديو

في ذكري تأسيسها.. الجامعة العربية: الطريق ما زال طويلًا وقضية فلسطين الأهم

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب مسجد المشير: نصر العاشر من رمضان أثبت أن زمن المعجزات لم ينتهِ

دراسة تحويل الدعم على بطاقات ميزة الذكية| تفاصيل

رغم قيود الاحتلال.. 120 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى |شاهد

خطيب مسجد المشير يربط ذكرى بدر بـ انتصار العاشر من رمضان وجبر القلوب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وضع عصير الخيار على البشرة.. تعرفي عليها

بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية أنيقة

أمان لك.. شركة أبل تطلق تحديث جديد لهواتف آيفون

في اليوم العالمي للماء.. لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناوله

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ