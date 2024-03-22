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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حصاد جامعة حلوان الأسبوعي.. تعاون مع بحوث الفلزات وتكريم أسرة شهيد

جانب من الاحداث
جانب من الاحداث

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الماضي العديد من الأحداث والفعاليات، نرصد أبرزها.

قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات العاشر من رمضان المجيدة. كما هنأ قادة وضباط وجنود القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري بهذه المناسبة العظيمة.

استقبل الدكتور السيد قنديل أسرة الشهيد البطل محمد صلاح الدين رياض، الذي استشهد اكتوبر ٢٠٢٠ بسيناء وذلك تقديراً لتضحياته من أجل الوطن،  خلال التكريم الذي نظمته الجامعة بمناسبة يوم الشهيد وذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.


استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة وإضافة مجالات جديدة فى التعاون مع مركز البحوث التكنولوجية بالجامعة ومناقشة آليات لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، سواء في المجالات البحثية أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للشراكة العلمية والثقافية، استضافت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل وفدًا من جامعة زيجيانج الصينية، وتناول اللقاء عددًا من المحاور الهامة، حيث تم التباحث حول إمكانية تدشين اتفاقية تعاون بين الجامعتين، والبدء في إنشاء برنامج مشترك لتدريب المدرسين المصريين على تدريس اللغة الصينية، إضافة إلى برنامج خاص لقيادات التعليم.

وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها جامعة حلوان تجاه منتسبيها، وفي إطار حرص الجامعة الدائم على إقامة المعارض الخيرية نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، المهرجان الخيري الرابع لموظفي الجامعة، واشتمل المعرض على منتجات بجوده عالية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها، بأسعار رمزيه.


في إطار احتفالات جامعة حلوان وكلية التربية الفنية بقدوم شهر رمضان المبارك، أقام طلاب الفرقة الأولى معرضًا للأشغال الفنية تحت عنوان "أهلاً رمضان"، اعتمد على تجسيد شخصيات كرتونية شهيرة في المجتمع المصري، كما قام الطلاب بتنفيذ عدد من الفوانيس الملونة المبهجة التي تعبر عن روح الشهر الكريم.

وتقدم الدكتور السيد قنديل بأسمى آيات التهنئة لعظيمات مصر من الأمهات، بمناسبة عيد الأم، منوها بالدور المتميز الذي تقوم به السيدات من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في الارتقاء بمكانة جامعة حلوان بين الجامعات المصرية والعالمية، معتبرًا إياهن شريكات رئيسيات في بناء الوطن وتحقيق تقدمه.

 

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