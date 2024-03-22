نوال عبد الشافي مطربة مخاصماك تغني تتر مسلسل "فراولة" بطولة نيللي كريم

إنتهت المطربة نوال عبد الشافى صاحبة أغنية "مخاصماك" من تسجيل أغنية تتر مسلسل "فراولة" بطولة الفنانة نيللى كريم والمقرر طرحه في النصف الثانى من شهر رمضان، والأغنية تحمل إسم "فراولة" من كلمات محمود عليم وألحان نور عز العرب .



وتعد المرة الأولى التي تغنى فيها نوال أغنية تتر لعمل درامى في رمضان، بعد نجاحها مؤخرا في تقديم عدد من الأغانى وكانت آخرها تقديم أغنيتين في فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفيشاوى، وأغنية مخاصماك التي حققت نجاح كبير ونالت إشادات كبيرة عليها من الفنانين ومنصات السوشيال ميديا، وتحمل أغنية تتر فراولة عدد من المفاجآت.



وأعربت نوال عن سعادتها بالعمل والتعاون مع نجمة كبيرة بحجم نيللى كريم التي تشاركها بالغناء بجزء من الأغنية، وننشر عدد من الصور أثناء تسجيل الأغنية بحضور فريق عمل الأغنية منهم الشاعر محمود عليم والملحنة نور عز العرب ومهندس الصوت مصطفى رؤوف والمنتج أحمد الدسوقى والمنتج مصطفى السويفي ومسئول السوشيال ميديا لنوال محمد علام، والتقط صور تسجيل الأغنية المصور عمرو حسن .



مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

وتخوض نيللى كريم فى فراولة تجربة جديدة فى الكوميديا إذ تظهر بدور فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار ومحترفة فى قراءة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع، ويأتى تقديم نيللى الكوميديا بعد نجاحها فى مسلسل "بـ 100 وش" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2020.

IMG_20240322_195421

Screenshot_2024-03-22-19-54-01-82

Screenshot_2024-03-22-19-53-54-32

Screenshot_2024-03-22-19-53-51-92

Screenshot_2024-03-22-19-53-49-47

Screenshot_2024-03-22-19-53-41-53