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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجو متقلب.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت فى جميع المحافظات .

وحسب النشرة الدورية لهيئة الأرصاد الجوية تشهد مختلف المحافظات حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح وانخفاض فى درجات الحرارة ليلا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائلا للبرودة السواحل الشمالية. 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت
هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت

أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة علي بعض المحافظات والمدن المصرية غدا السبت

 

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 14

6 أكتوبر 23 13

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 14

وادي النطرون 23 13

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 20 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 13

العريش 21 12

رفح 20 11

رأس سدر 23 11

نخل 19 10

كاترين 15 08

الطور 23 14

طابا 23 15

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 19 13

مطروح 19 12

السلوم 20 11

سيوة 20 11

رأس غارب 26 17

الغردقة 25 16

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 17

شلاتين 27 16

حلايب 25 17

أبورماد 25 17

رأس حدربة 24 18

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 23 10

أسيوط 23 11

سوهاج 25 13

قنا 27 14

الأقصر 28 14

أسوان 29 15

الوادي الجديد 27 11

أبوسمبل 28 14

 

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