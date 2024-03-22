مستمر حتى الإثنين.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 72 ساعة القادمة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية.



وأشارت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك سحب منخفضة ومتوسطة والتي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس والتي تساعد في انخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار، بجانب وجود نشاط نسبي في حركة الرياح، ومتوقه استمرار هذه الأجواء حتى الإثنين المقبل.





وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد بداية الانخفاض في درجات الحرارة، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة حوالي 5 درجات مقارنة بأمس الخميس.



طقس اليوم الجمعة

وأضافت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ويسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية، بينما يسود طقس دافئ على المناطق الجنوبية للبلاد خلال فترة النهار.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الصغرى تسجل 13 درجة مئوية خلال فترة الليل، حيث يسود طقس بارد على كافة أنحاء الجمهورية، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار.

