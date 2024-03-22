4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقع من اليوم الجمعة 22 مارس 2024 إلى الثلاثاء 26 مارس 2024، لافتة إلى أنه من المتوقع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

ويستعرض موقع صدي البلد، حالة الطقس بداية من يوم السبت الموافق 23 مارس 2024 حتي الثلاثاء 26 مارس 2024.

- السبت 23 مارس 2024

المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائلا للبرودة السواحل الشمالية الشرقية.

وحدوث شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة

-حالة الطقس الأحد 24 مارس 2024

أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء والصحراء الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث (40:30% تقريبا).

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

-حالة الطقس الاثنين 25 مارس 2024

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الثلاثاء 26 مارس

نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد علي فترات متقطعة.