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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا.. تشديد أمني وإلغاء الفاعليات الترفيهية في كروكوس

الأمن الروسي
الأمن الروسي

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، تعزيز الإجراءات الأمنية في منطقة كروكوس بالعاصمة موسكو على خلفية الهجوم الإرهابي في قاعة المدينة.

وأضافت السلطات الروسية أنه "فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس في موسكو، سيتم إلغاء الأحداث الترفيهية والرياضية والثقافية في جميع أنحاء المنطقة في نهاية الأسبوع المقبل... وتم تعزيز الإجراءات الأمنية"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وقُتل ما لا يقل عن 40 شخصًا نتيجة الهجوم الإرهابي في قاعة مدينة كروكوس، حسبما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وأصيب أكثر من مائة آخرين. 

وأعلن قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أُبلغ بإطلاق نار في قاعة للحفلات الموسيقية في قاعة مدينة كروكوس بالعاصمة موسكو.

فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن هجوم إرهابي في منطقة موسكو بعد إطلاق النار في قاعة مدينة كروكوس.

أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة أن إدارة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية فتحت التحقيق في حادثة إطلاق النار بمدينة كروكوس التي قتل وأصيب خلالها عددا من الأشخاص.

وأشارت إلى أن فريق تحقيق من المكتب المركزي للجنة التحقيق الروسية إلى مكان الحادث، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري. 
يذكر أنه في مساء اليوم 22 مارس، وقع إطلاق نار وحريق في قاعة مدينة كروكوس قبل الحفل الموسيقى وتم الإبلاغ عن سقوط قتلى وجرحى، ويعمل فريق خاص للرد السريع في مكان الحادث ووصل حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف إلى مكان الحادث.

وعقب الحادث تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مطارات العاصمة موسكو كما اتخذت السكك الحديدية الروسية إجراءات إضافية.

ووصفت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إطلاق النار في قاعة مدينة كروكوس بأنه جريمة وحشية.

وكتبت في تغريدة لها عبر منصة إكس: "تتلقى وزارة الخارجية الروسية مكالمات هاتفية من جميع أنحاء العالم من مواطنين عاديين يعربون فيها عن تعازيهم فيما يتعلق بالمأساة الرهيبة التي وقعت في قاعة مدينة كروكوس وكلمات الإدانة القوية لهذا الهجوم الإرهابي الدموي الذي وقع أمام أعين البشرية جمعاء"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه يتم بذل كل الجهود لإنقاذ الناس.
وأكدت أن المجتمع الدولي بأسره ملزم بإدانة هذه الجريمة البشعة.

كروكوس الهجوم الإرهابي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الكرملين

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روسيا.. تشديد أمني وإلغاء الفاعليات الترفيهية في كروكوس


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