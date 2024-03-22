إجهاض المغتصبة حلال.. سعاد صالح تكشف مفاجأة

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الإجهاض حرام إذا تم بعد تكون الجنين في بطن أمه، معلقة "ولد الزنا لا يسقط، ويستمر، لأنه نفس إنسانية".

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن إجهاض المغتصبة هو الوحيد الذي يكون حلالا، متابعة: “والله الفقهاء أجازوا هذا الأمر فقط”.

ولفتت إلى أن" الفتاة عندما تتعرض لـ اغتصاب، في هذه الحالة تكون مغصوبا عليها، والزنا يكون برضا الفتاة، فطفل الزنا لا يسقط، ولكن من الممكن أن يتم إجهاض طفل الاغتصاب".

وأشارت إلى أن المرأة ليست حرة في اتخاذ قرار الإجهاض وأن كلام الله واضح، فالإجهاض يكون حلالا إذا كانت الأم مريضة، أو تعرضت الأم لـ اغتصاب.