عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت| جوتيريش يزور مصر للدعوة لوقف إطلاق النار‎ بـ غزة.. عشرات الضحايا والمصابين في هجوم على موسكو وداعش يعلن مسؤوليته

صدى البلد

الخارجية المصرية تستحدث آلية إلكترونية لتسجيل الراغبين في العودة من غزة
إرجاء التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار لوقف لإطلاق النار في غزة
البيت الأبيض: واشنطن حذّرت موسكو من هجوم محتمل
الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف مجمع الشفاء
الجيش الأمريكي يستهدف 3 منشآت تخزين تحت الأرض للحوثي في اليمن
الحوثي: 11 غارة أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء

 

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

 

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الخارجية المصرية أعلنت استحداث آلية إلكترونية جديدة، لاستقبال بيانات المواطنين المصريين الراغبين في العودة من قطاع غزة، بشكل سريع وفعّال، حيث قامت بإنشاء رابط إلكتروني، لضمان حصر آلية التسجيل، وذلك في إطار تطوير الجهود المبذولة من جانب مصر لتسهيل عودة المواطنين المصريين وأسرهم من قطاع غزة إليها، مشيرةً إلى أنه فور ورود البيانات على هذا الرابط الإلكتروني؛ سيتم إعداد كشوف تفصيلية، تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني بشكل مباشر، لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيزور الحدود المصرية مع غزة، اليوم السبت، لتجديد المناشدات من أجل وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من 5 أشهر والتي ألحقت دماراً هائلا بقطاع غزة، مشيرةً إلى أنه سيزور العريش في شمال سيناء بمصر، حيث يتم تسليم وتخزين الكثير من مساعدات الإغاثة الدولية لغزة، والجانب المصري من معبر رفح، أحد نقاط دخول المساعدات.

وقالت "الراي" إن مجلس الأمن الدولي، أرجأ التصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، إلى يوم الإثنين، مشيرةً إلى أنه نتيجة استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار أمريكي يتعلق بوقف لإطلاق النار في غزة، أُرجئ التصويت على مشروع قرار بديل كان مقرراً السبت، حتى الاثنين.

وقالت "الجريدة" إن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أكد أن الجيش الإسرائيلي هدد بقصف مبانٍ من مجمع الشفاء الطبي على رؤوس من بداخلها حال استمرار رفضهم الاستجابة لطلبات الجيش الإسرائيلي لهم بالخروج. وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن "استمرار هذه الجريمة ضد مجمع الشفاء الطبي وضد الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين المدنيين".

وذكرت "القبس" أن القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت أن قواتها نفذت ضربات دفاعية ضد 3 منشآت تخزين تحت الأرض في مناطق يسيطر عليها الحوثيون داخل اليمن، مشيرةً إلى أنها استهدفت القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد ومهاجمة السفن البحرية والسفن التجارية في المنطقة. وأكدت أن مرافق تخزين الأسلحة هذه شكلت تهديدًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وذكرت "الأنباء" أن جماعة الحوثي اليمنية أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا 11 غارة استهدفت مناطق متفرقة في صنعاء.

دوليًا، قالت "الوطن" إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أعلن سقوط 60 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين جرّاء هجوم إرهابي على قاعة حفلات بمركز "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو، مشيرةً إلى أن أشخاصًا يرتدون "ملابس مموهة" اقتحموا الطابق الأرضي من المركز التجاري وفتحوا النار من أسلحة آلية، ثم قاموا بإلقاء "قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران".

وأفادت "الجريدة" بأن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو، الجمعة، قائلاً عبر "تيلجرام"، إن مقاتليه "هاجموا تجمعاً كبيراً... في ضواحي العاصمة الروسية موسكو". وأضاف أن المقاتلين "انسحبوا إلى قواعدهم بسلام".

وقالت "الراي" إن أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، قالت إن البيت الأبيض وجه  تحذيرات للسلطات الروسية للاحتياط من احتمالية وقوع هجوم إرهابي محتمل يستهدف تجمعات كبيرة، مشيرةً إلى أن "واشنطن شاركت هذه المعلومات مع السلطات الروسيّة من منطلق تطبيق الإدارة الأمريكية سياسة "واجب التنبيه".

 

 

الصحف الكويتية غزة مجلس الأمن البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

غير قانونية.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة محمد هاني بمباراة نيوزيلندا

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

عيب يا مدام.. ليلى عبد اللطيف تحرج بسمة وهبة على الهواء.. وتكشف سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ترشيحاتنا

مجلس الحرب يلغي قرار نتنياهو ويوسع مساحة وفد التفاوض

أول مرة تحصل|أمر غريب لم يحدث إلا في حلقة ليلى عبد اللطيف

المرتضي أشهر الساحات الصوفية في الأقصر .. تنظم أطول مائدة رحمن |فيديو

نبيل الحلفاوي يثير الجدل حول أداء منتخب مصر أمام نيوزيلندا

20 ألف دولار.. فتح باب الترشح لجائزة عبد الحميد شومان بجامعة عين شمس

أخبار الفن l منى زكي تتحدث عن علاقتها بـ أحمد حلمي .. أحمد العوضي: الناس تعتبرني واحد منهم..3 زيجات فى حياة أحمد رمزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 300 عام| استخراج كنز من سفينة غارقة تحمل 200 طن ذهب

رخيص جدا.. سعر قفطان مي عمر يثير الجدل على السوشيال ميديا

بخيلة ولا حريصة.. سيدة حوشت من راتبها 100 مليون وون في كوريا

بعد ارتفاع أسعاره.. حيلة ذكية لتوفير البنزين في تانك السيارة

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ