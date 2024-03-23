تحذير من وزارة الصحة بغزة.. مليون فلسطيني تعرضوا للأمراض المعدية

حذرت وزارة الصحة في غزة من تفاقم المعاناة بسبب الحرب دون أي وقف للعدوان.

وأكدت الوزارة إصابة أكثر من مليون فلسطيني بأمراض معدية بسبب الظروف الصحية والمعيشية القاسية التي تسبب بها عدوان الاحتلال على القطاع.

خلال ذلك، فقد ارتفعت نسبة الوفيات بين مرضى الكلى في قطاع غزة جراء الظروف الصحية والغذائية القاسية التي تسبب بها الحصار الإسرائيلي.

يأتي ذلك فيما سبق وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الخاص بمراقبة الجوع عالميا من أن المجاعة وشيكة في شمال غزة وقد تمتد إلى أجزاء أخرى من القطاع إذا لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى استشهاد أكثر من 32 ألف شخص، الكثير منهم من النساء والأطفال، وفقا للسلطات الصحية المحلية.