محمد رياض يكشف أسباب عدم حُبه دخول ابنه مجال التمثيل

كشف الفنان محمد رياض، عن أسباب عدم حُبه لدخول ابنه عمر مجال التمثيل، قائلا: الفن ليس له أمان، بسبب عدم وجود معاش وعلاج يتناسب مع قيمة الممثل.

وأضاف محمد رياض، خلال حواره مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «زمان قبل دخولي مجال التمثيل، كنت بسمع فنان يتكلم عن رفض دخول أبنائه مجال التمثيل، وكنت بقول ده مجرد كلام تليفزيون، ولكن لما أصبحت في نفس الموقف أنا مكنتش حابب".

واسترسل:"انا عارف صعوبة المجال الفني كمهنة في حد ذاتها لأنها تحتاج لجلّد وصبر، وثبات انفعالي".

وأوضح أن حياة الممثل تشهد صعود وهبوط، متابعا:"فترة بيشتغل وبيكون متوهج جدًا وفترة ما بيشتغلش".

وأكد محمد رياض، أن الممثل، ليس لديه دخل ثابت، بينما غير الفنان لديه دخل ثابت مهما كان كبيرًا أو قليلاً، يستطيع أن يتأقلم عليه، على عكس الفنان.