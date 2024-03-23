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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة؛ حيث شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم 13 رمضان 2024، تراجعا بعد تذبذب الساعات الماضية، إذ قفز المعدن بقوة أمس الأول إلى نحو 3150 جنيها للجرام وتخطى الجنيه الذهب 25 ألف جنيه لأول مرة، ليهبط أمس مجددًا في التعاملات منتصف اليوم ويعاود الارتفاع والانخفاض.

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وسجل عيار 21 نحو 3150 جنيها للشراء قبل يومين ، على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميا لتقترب من 2190 دولارا لأول مرة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة  عند 5.25 إلى 5.5%، قبل أن تعاود الهبوط اليوم إلى 2165 دولارا.

وتراجع  سعر عيار 18 شهد حركة فبعد ان سجل 2700 جنيه، سجل 2,571 جنيها للشراء اليوم، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع القاسية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 13 رمضان، تراجعا استمرارا لموجة الهبوط  ليقترب بقوة من 46 جنيها لأول مرة في البنك الأهلي المصري، بعد أن كان فوق الـ50 جنيها في البنوك الأربعاء الماضي، محققا تراجعا يزيد على 4 جنيهات كاملة من أعلى سعر يوم 6 مارس، وسط توقف كامل للسوق السوداء.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 46.62 جنيه للشراء و 46.72 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 46.7  جنيه للشراء و 46.8 جنيه للبيع.

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