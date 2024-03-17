300 جنيه.. استمرار تراجع الذهب محليا وهذا سعر عيار 21 | فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة حيث افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأحد عند المستوى 2970 جنيه للجرام.

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خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بمقدار 300 جنيه بنسبة انخفاض وصلت إلى 9.8% حيث أغلق الذهب تداولات الأسبوع عند المستوى 2970 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3270 جنيه للجرام.

تشهد أونصة الذهب العالمي تحركات هادئة مع بداية الأسبوع في ظل رغبة الأسواق في انتظار بيانات التضخم الأمريكية التي تعد أهم الأحداث هذا الأسبوع والتي تصدر يوم غد الثلاثاء، لتبقى التداولات بالقرب من أعلى مستوى تاريخي لها، وحتى الآن لم يظهر الذهب علامة على الدخول في تصحيح سلبي أو جني للأرباح.

تراجع سعر الذهب المحلي منذ بداية الأسبوع، متأثرا بالتراجع الطفيف في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، حيث يستمر الترقب في الأسواق للتغيرات على السعر الرسمي في البنوك بعد أن تقلصت الفجوة بين سعر البنك وسعر السوق الموازي.

التداولات الهادئة لسعر الأونصة العالمية اليوم واغلاق سعر الذهب تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 2180 دولار للأونصة قد يفتح المجال لبدء عمليات بيع لجني الأرباح على الذهب، ولكن قد لا يحدث هذا قبل صدور أخبار التضخم الأمريكية، لذا من المتوقع أن تستقر التداولات حتى هذا الوقت بين 2170 – 2190 دولار للأونصة.

وواصل سعر الدولار اليوم في البنوك التراجع مجددا متراوحا بين 47 و48 جنيها بعد أن تجاوز الـ 50 جنيها بداية الشهر الجاري بعد وضع سعر عادل للجنيه مقابل الدولار.

يأتي ذلك عقب نجاح الدولة في توحيد سعر صرف الدولار داخل الدولة والقضاء نهائيا على السوق السوادء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جينه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وصل إلى 47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع