الرد على أرض القتال.. مسؤول روسي يتوعد أوكرانيا بعد حادث موسكو

قال عضو البرلمان الروسي أندريه كارتابولوف، اليوم السبت، انه إذا تبين أن أوكرانيا مسؤولة عن الهجوم الذي شهدته موسكو فيتعين أن يكون هناك رد واضح على أرض القتال.

وأفادت لجنة تحقيقات روسية في واقعة هجوم كروكوس قرب موسكو بارتفاع ضحايا الهجوم ليتجاوز المائة وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وذكرت لجنة التحقيق، ان عدد قتلى الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو ارتفع إلى 115 قتيلًا.



يأتي ذلك فيما توعد مسؤول روسي بإنه إذا ثبت تورط أوكرانيا بهجوم "كروكوس" فسنرد عليهم بشكل واضح على الأرض.

وسبق اليوم أن قالت أجهزة الأمن الروسية إن الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية على أطراف موسكو، أسفر عن مقتل 93 شخصًا على الأقل وإصابة 100 آخرين.

وشارك مهاجمون يرتدون ملابس مموهة في الهجوم الذي وقع في ضاحية كراسنوجورسك الشمالية الغربية.

وذكر مسؤولون إن أربعة أفراد متورطين بشكل مباشر كانوا من بين 11 شخصا اعتقلوا اليوم السبت.