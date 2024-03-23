الخارجية الروسية: لافروف تلقى التعازي في هجوم كروكوس من نظرائه بالدول المختلفة

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أجرى خلال الساعات الماضية اتصالات مع نظرائه من دول رابطة الدول المستقلة، وكذلك من المجر وتركيا والأردن ومالي - وأعرب الجميع عن تعازيهم.

وأضافت زاخاروفا "اتصل رؤساء الدوائر الدبلوماسية لأذربيجان والمجر والأردن وكازاخستان ومالي وتركيا بوزير الخارجية الروسي وأعربوا عن تعازيهم وكلمات الإدانة القاطعة وغير المشروطة للهجوم الإرهابي، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وفي روسيا، تم إعلان يوم 24 مارس يوم حداد بسبب الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس.

ارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس إلى 143.