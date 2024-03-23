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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شقيقة ضحية التجمع الخامس: أسرة المتهم عرضت الصلح وفلوس الدنيا مش هترجع أخويا

صدى البلد

قالت شقيقة الشاب إسلام مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس الذي لقي مصرعه على يد  عامل أمام مستشفى شهيرة بالقاهرة الجديدة، أن أسرة المتهم تريد الصلح.


وأوضحت، شقيقة المجني عليه، أن أسرة المتهم أرسلوا لنا مع أحد أصدقاء شقيقي رسالة يريدون التصالح مقابل التنازل عن القضية.

وأكدت شقيقة المجني عليه، في تصريح خاص لصدى البلد " احنا مش هنتنازل عن القضية ولو بفلوس الدنيا، أخويا دمه غالي قوي، وسوف نستمر في اتخاذ الإجراءات حتى يقول القضاء كلمته وطالبت شقيةإسلام  بالقصاص العادل من المتهم.


وكان، جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بقتل مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

و استمعت نيابة القاهرة الجديدة، إلى أقوال اصدقاء مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس، الذي لقي مصرعه على يد عامل بسبب سيجارة في نهار رمضان.

وشرح اصدقاء المجني عليه، في تحقيقات النيابة تفاصيل الواقعة حيث اكدوا أن الواقعة كانت يوم الثلاثاء الماضي في تمام الساعة الثامنة ونصف، وقبل الواقعة حصل خلاف بين المجني عليه والمتهم بسبب شرب الأخير للسجائر في نهار رمضان.

وأوضح اصدقاء مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس، أن المتهم تربص للمجني عليه واستلم سلاح أبيض وهروب خلف الضحية وسدد له عدة طعنات منها طعنة استقرب في القلب.

وكانت اصطحبت الأجهزة الأمنية، المتهم بقتل مدير كافتيريا داخل مستشفى بالتجمع الخامس لتمثيل جريمته للوقوف على ملابسات الواقعة تحرر محضر واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى الجوي بالقاهرة الجديدة تفيد استقبالها شاب مصاب بعدة طعنات وتم إيداعه في غرفة العمليات، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وكلفت بإجراء تحريات المباحث وتبين أن المجني عليه يعمل مدير كافتيريا في مستشفى بالقاهرة الجديدة وأثناء عمله نشب خلاف بينه وبين أحد الأشخاص في العمل.

واوضحت التحريات، أن المتهم تناول سلاح أبيض وسدد له عدة طعنات مختلفة في أنحاء جسده أسفر عن مقتله وفر هارباً، باجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهم يعمل ايضا في المستشفي وتم ضبطه وبحوزته السلاح.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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