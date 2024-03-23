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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبه الأباصيري: بعت أملاكي عشان أسدد ديوني.. ولما ربنا أراد فرجها من وسع

هبه الاباصيري
هبه الاباصيري

استضاف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، الإعلامية هبة الأباصيري في حلقة جديدة من برنامجه (كلم ربنا) على الراديو 9090.

وروت هبة الأباصيري تفاصيل ازمة تعرضت لها على مدار 3 سنوات، لم تكن تعمل فيها، واضطرت لبيع معظم أملاكها لسداد الديون والإنفاق على أسرتها وبناتها.

وقالت هبة الأباصيري عن أزمة عدم عملها، إنها كانت على وشك نقل بناتها إلى مدارس أرخص، ولم تكن قادرة على دفع فواتير الغاز والكهرباء.

وتابعت قائلة إنها في عز هذه الأزمة لم يكن أمامها سوى الكلام مع الله، وترجوه أن يفرج همها ويفتح لها الأبواب.

وكشفت هبة الأباصيري عن سر روته لأول مرة وهو اسم طبيبها النفسي والسر الذي حدث لها عند زيارتها له، قائلة إن طبيبها النفسي الأول هو سيدنا النبي، أما السر فهو دخولها الروضة الشريفة دون تصريح دخول، وهو الأمر الذي لا تعرف تفسيره حتى اليوم.

وأكدت هبة الأباصيري أنها بعد هذه الأزمة وكلامها مع الله، انفرجت أزمتها، وقالت: دخلت قلبي طمأنينة غير عادية وهدوء نفسي ماحصليش قبل كده.. كأنك خدت مسكن فوري .. رجعت القاهرة من تاني يوم لاقيت شغل منتظرني ورزق من حيث لا أحتسب، وجاء الفرج، والديون اتسدت وكان كرم كبير أوي أوي أوي من ربنا ماعرفش أوله ولا آخره".

وقالت هبة الأباصيري: كل ما الدنيا بتضيق عليا؛ بكلم ربنا.. آه بنكلم ربنا أومال نكلم مين غيره، كل ما احب اكلم ربنا افتح إذاعة القرآن الكريم واسمع كلامه وييجيلى رسايل منه زي: استبشري، اصبري.. ربنا دا حبيبي. وكتير أقوله إني ما استاهلش النعم اللى انت بتنعم عليا بها".

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