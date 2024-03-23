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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رأسه ملفوف بالشاش الطبي.. الإعلام الروسي ينشر اعترافًا لأحد المتهمين بهجوم كروكوس

احد منفذي هجوم موسكو
احد منفذي هجوم موسكو

نشرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية ريا نوفوستي على تيليغرام الاعتراف المزعوم لأحد الرجال الذين تم القبض عليهم فيما يتعلق بالهجوم على مجمع قاعة مدينة كروكوس.

وفي مقطع الفيديو القصير، يظهر رجل مغطى بالدماء ورأسه مغطى بالضمادات ويتحدث باللغة الروسية المتوقفة. يذكر اسمه ويقول إن عمره 30 عامًا.

يسأله المحقق عن مكان تسليم الأسلحة المستخدمة في الهجوم، سواء بالقرب من موسكو أو بالقرب من مكان الحادث. فيجيب: «لا أعرف المدينة، اسأل أصدقائي، فهم يعرفون».

ونشرت وكالة الإعلام الروسية أيضًا صورًا لثلاثة من المهاجمين المزعومين بعد اعتقالهم، وهي صور تتطابق مع مقاطع الفيديو التي تم تحميلها على قنوات غير رسمية في وقت سابق من يوم السبت والتي تظهر الرجال الذين تم القبض عليهم في منطقة بريانسك. 

ولم يتم نشر أي صورة أو مقطع فيديو للمهاجم المزعوم الرابع على وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

وفي تعليق مصاحب، قالت وكالة ريا نوفوستي إن المهاجمين المزعومين جميعهم يتحدثون الروسية 'بشكل سيئ للغاية'، وأن أحد الرجال يتحدث 'باللغة الطاجيكية من خلال مترجم'.

وأضافت أن أحد الرجال قال إنه تلقى وعدًا من شخص لم يذكر اسمه أطلق على نفسه اسم 'مساعد الداعية' بنصف مليون روبل (حوالي 5000 دولار) لتنفيذ الهجوم. وقدم في وقت لاحق رقما مختلفا.

وقالت وكالة ريا نوفوستي إن أحد المهاجمين المزعومين ذكر أنه عاد إلى روسيا من تركيا في وقت سابق من هذا الشهر. وكان الرجال يعيشون معًا في نزل في شمال موسكو، والتقى اثنان منهم فقط 'منذ 10 إلى 12 يومًا'، وفقًا لوكالة الإعلام الروسية. وتم شراء السيارة التي قادوها إلى قاعة مدينة كروكوس ثم استخدموها للهروب من خلال عائلة. اتصال، حسبما ذكرت.

وفقًا لـ RIA، 'لا تظهر صورة متماسكة من شظايا الاستجواب. وليس من الواضح تمامًا ما الذي يربط هؤلاء الأشخاص بالضبط، وما هي الدوافع التي استرشدوا بها، لتنظيم واحدة من أكثر الهجمات الإرهابية دموية في تاريخ روسيا'.

 

كروكوس

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