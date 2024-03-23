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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسميًا.. «آداب عين شمس» تعلن موعد امتحانات الميدتيرم بالفصل الدراسي الثاني

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشفت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن تفاصيل استعدادات الكلية لانطلاق امتحانات الميدتيرم، مؤكدة أن الامتحانات ستكون إلكترونية كما جرت العادة في السنوات الثلاث الماضية.

وأضافت الدكتورة حنان كامل خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد"، أنه من المتوقع أن تبدأ الامتحانات في الأسبوع قبل الأخير من شهر رمضان.

 

وأشارت عميدة الكلية إلى أن امتحانات المدتيرم عادة ما تكون في الاسبوع السابع من الفصل الدراسي الثاني.

 

وأضافت أن عملية التصحيح ستتم بشكل إلكتروني ، وسيتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم فور انتهاء الامتحان.

وأوضحت عميدة الكلية أن تطبيق الاختبارات الإلكترونية يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الكلية في العملية التعليمية وآليات الاختبارات، وتم توفير 860 جهاز حاسوب في الكلية لاستخدامها في الاختبارات الإلكترونية بعد الانتهاء من إعداد بنوك الأسئلة، سواء في مرحلة البكالوريوس أو بعض البرامج الدراسية في المرحلة العليا.

وتابعت أنه تم تخصيص أماكن محددة في الكلية لعقد هذه الاختبارات بشكل منتظم.


وكانت قد نظمت رابطة خريجي جامعة عين شمس ، أمسية رمضانية مميزة بعنوان " خان الزعفران " بساحة الحرم الرئيسي للجامعة  ، الخريجين بالجامعة ومنظم الأمسية.

وقد أقيمت الأمسية الرمضانية في أجواء تاريخية و شرقية مستلهمة من شارع المعز وتضمنت باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات ، من بينها حفل غنائي بمشاركة كورال هارموني بقيادة المايسترو محمود وحيد، بالإضافة إلى الاستمتاع بعروض التنورة وبازار ثرى ، إلي جانب سحور رمضاني من أشهى الأطباق الشرقية وعلى أنغام التخت الشرقي.

وقد أعرب الحضور عن خالص شكرهم لرابطة الخريجين علي هذه الأمسية المميزة.

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