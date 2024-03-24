نهائي كأس العاصمة.. تذكرتي تفتح باب الحجز لمباراة مصر وكرواتيا

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة منتخب مصر و منتخب كرواتيا فى كأس عاصمة مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة المقرر لها العاشرة مساء الثلاثاء المقبل ٢٦ مارس باستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة .



ويخوض منتخب مصر تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر.



خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا في العاشرة مساء ٢٦ مارس الجاري في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر .



وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة نيوزيلندا التي أقيمت مساء الجمعة ، تدريبات خفيفة بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية و جمل فنية .



وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام و إبراهيم حسن عقب انتهاء المران ، على حضور مباراة تونس و كرواتيا والتي انتهت بفوز كرواتيا بضربات الترجيح .

