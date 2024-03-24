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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كأس العاصمة.. تذكرتي تفتح باب الحجز لمباراة مصر وكرواتيا

صدى البلد

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة منتخب مصر و منتخب كرواتيا فى كأس عاصمة مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة المقرر لها العاشرة مساء الثلاثاء المقبل ٢٦ مارس باستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة .
 

ويخوض منتخب مصر  تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر.  


خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا في العاشرة مساء ٢٦ مارس الجاري في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر . 


وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة نيوزيلندا التي أقيمت مساء الجمعة ، تدريبات خفيفة بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية و جمل فنية .


وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام و إبراهيم حسن عقب انتهاء المران ، على حضور مباراة تونس و كرواتيا والتي انتهت بفوز كرواتيا بضربات الترجيح .
 

مصر و كرواتيا بطولة كأس مصر عاصمة مصر تذكرتى

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