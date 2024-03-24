بعد محادثات الهدنة.. مديرا المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي يغادران الدوحة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن مدير المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا غادرا الدوحة بعد محادثات حول هدنة في غزة.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل"، غادر بيرنز قطر في وقت متأخر من الليلة الماضية عقب محادثات حول هدنة مؤقتة في غزة وإطلاق سراح الرهائن، حسبما أفاد مصدر مطلع على المحادثات لوكالة فرانس برس.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام العبرية أن رئيس الموساد ديفيد بارنيا غادر قطر أيضًا وعاد إلى إسرائيل، إلى جانب رئيس الشاباك رونين بار والمسؤول في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن رئيسي وكالة المخابرات المركزية والموساد “غادرا الدوحة لإطلاع فريقيهما على الجولة الأخيرة” من المحادثات، مضيفا أن المفاوضات “ركزت على التفاصيل ونسبة تبادل الرهائن والأسرى”.