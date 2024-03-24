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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مع انطلاقها.. محظورات داخل لجان امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس إنه سيتم انطلاق امتحانات الميدتيرم بالفصل الدراسي الثاني نهاية الشهر الجاري لمختلف الفرق الدراسية ومختلف البرامج.

وأضاف وكيل زراعة عين شمس، خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن الكلية اتخذت كافة التدابير اللازمة للانتهاء من امتحانات العملى للطلاب ، لافتا إلى أن الامتحانات ستجرى لأكثر من 6 آلاف طالب بمختلف البرامج والفرق الدراسية.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من تقليل زمن الامتحان ، والتباعد الاجتماعى داخل اللجان.

وتابع وكيل كلية الزراعة أن الكلية أعدت جداول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، منوها بأن الكلية سوف تعلن الجداول من خلال الصفحات الرسمية لها.

وكشف الدكتور هشام الحريري  عن المحظورات داخل لجان امتحانات الأعمال الفصلية وهي كالآتي:
 - يحظر دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة على الغش والاخلال بنظام الامتحان.

- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .

- يجب على كل طالب مراجعة ارقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت أداء الامتحان.

- لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

- يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني  بدأت اليوم الأحد 24 مارس الجاري 2024.

وأضاف عميد تجارة عين شمس، أن الكلية وضعت الجداول قبل بدء الامتحانات باكثر من اسبوع، لافتا الى انتظام اول ايام امتحانات الميدتيرم بشكل طبيعي.

وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن الكلية اعدت  جداول الدراسة خلال شهر رمضان (انتظام و انتساب ) قبل بداية الشهر الكريم.

وأوضح “رجاء ”، أن المواعيد خاصة بشأن شهر رمضان فقط ليبدأ اليوم الدراسى الساعة 9 صباحا على أن ينتهي في الساعة الرابعة.

وشدد عميد كلية العلوم على اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الفصل الدراسي الثاني من حيث الزام الجميع بارتداء الكمامة والحفاظ علي التباعد الاجتماعي .

وأضاف الدكتور محمد رجاء، أن الكلية تتبع تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن الدراسة تنتظم في شكلها الطبيعي في شهر رمضان وفقا للجداول والخطة الزمنية.

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