ريال مدريد يقترب من تجديد عقد توني كروس

أكد الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لشبكة سكاي سبورتس، فابريزيو رومانو، أن ريال مدريد يعتزم الاحتفاظ بنجمه الألماني توني كروس وتمديد عقده.

حسب تصريحات رومانو خلال بث مباشر على يوتيوب، هناك تفاؤل في ريال مدريد بالاحتفاظ بكروس وتجديد عقده على الأقل لموسم آخر.

وقال إن النادي الإسباني ينتظر القرار النهائي لكروس بشأن مستقبله، ويتوقع أن يجدد عقده لموسم آخر.

شارك كروس الذي يبلغ من العمر 34 عامًا في 38 مباراة مع ريال مدريد خلال هذا الموسم، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع النادي في نهاية الموسم الحالي.

عاد كروس من اعتزاله الدولي ليشارك مع منتخب ألمانيا في مباراة ودية، وقد ساعد في تحقيق فوز الفريق من خلال مساهمته في اللعب لمدة كاملة.