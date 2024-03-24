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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يواصل تدريباته التحضيرية تأهبا لعودة الدوري

صدى البلد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المدير الفني، تدريباته التحضيرية خلال فترة التوقف؛ استعدادا لعودة عجلة مسابقة الدوري للدوران.

ويستهل الاتحاد السكندري مبارياته بعد التوقف بمواجهة المصري البورسعيدي في الأول من أبريل المقبل على ملعب استاد برج العرب.

واستغل طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فترة التوقف في تصحيح أخطاء اللاعبين خلال الجولات السابقة.

ويشار إلى أن زعيم الثغر تعادل في آخر مبارياته في مسابقة الدوري قبل التوقف أمام فيوتشر بدون أهداف، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري برصيد 24 نقطة.

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