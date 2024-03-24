إشادة السفير الفرنسي بالقاهرة بمتحف قناة السويس العالمي

أشاد السفير إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة بمشروع متحف قناة السويس، خلال زيارته الرسمية الأولي لهيئة قناة السويس، والتي شملت مارينا اليخوت.

ووصف السفير الفرنسي متحف قناة السويس العالمي المتوقع افتتاحه الاسطوري في القريب العاجل، بأنه يعد منارة ثقافية للتعريف بتاريخ ومراحل تطور القناة والتعريف بدورها في خدمة حركة التجارة العالمية.

وثمن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة السويس، خلال لقاءه بالسفير الفرنسي بالقاهرة، الجهود الفرنسية في دعم متحف قناة السويس بمجموعة من المقتنيات من خلال جمعية أصدقاء ديليسبس بما يمثل نموذجا للتعاون الثقافي الفرنسي المصري.

يشار الي مشاركة جمعية أصدقاء ديليسبس في المتحف بأندر وأهم وثائق وصور فوتوغرافية والأقراص المدمجة، بهدف جعل المتحف عنصر جذب سياحي جديدا في ظل الترويج العالمي لمشروع قناة السويس الجديدة.

وكان من المقرر افتتاح المتحف في عدد من المناسبات الرسمية، لكن أعاق ذلك الترتيبات والاستعدادات الضخمة لحفل الافتتاح الكبير.