متابعة مستمرة لأعمال سحب مياه الأمطار في الإسماعيلية

تابع المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، رافقه اللواء هنري إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والمتابعة، وضباط إدارة المرور، اعمال سحب مياه الأمطار المتراكمة من أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية.

شارك في الأعمال فرق طوارئ مركز ومدينة الإسماعيلية برئاسة نائب رئيس المركز وطوارئ حى ثالث برئاسة رئيسه ورجال الحماية المدنية بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحت إشراف ومسئولى الأزمات بالشركة بتنسيق مع طوارئ الكهرباء.

واطمأن الجميع على سحب مياه الأمطار وانسيابية الحركة المرورية.