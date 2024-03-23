مجمع الإسماعيلية الطبي يستقبل وفد الوكالة الفرنسية للتنمية |صور

استقبل الدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية وفدًا رفيع المستوى من ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية.

وضمَّ الوفد كلًا من سيسيل كوبريه، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ومارتن فورتيس، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية (ExpertiseFrance)، وكليمانس فيدال دي لا بلاش، المدير القطري للوكالة (AFD)، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من الوكالة ومؤسسة الخبرة الفرنسية.

وشملت الزيارة المرور على مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز طب الأسرة الشهداء.

وخلال الزيارة، اشاد الوفد بالتجهيزات الطبية والتقنية والفنية، وتطور مهارات العاملين، والالتزام بجميع إجراءات الجودة وتعزيز الابتكار، مثمنا الجهود لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر.

وكان فى استقبال الوفد الدكتور امير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مجدي بكر مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور مازن علاء الدين المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية و منسق منحة الوكالة الفرنسية بالهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور على رفعت نائب مدير الفرع، الدكتورة منى منير مدير الرعاية الأولية، الدكتور حسين كساب مدير مجمع الإسماعيلية الطبى.

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