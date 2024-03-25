تامر حسني يحيي حفل نهائي كأس العاصمة بين مصر وكرواتيا

يحيي الفنان تامر حسني يحيي الحفل الختامي لبطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية، والذي يُقام في استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة بين مصر وكرواتيا.

وتبدأ حفل الختام بمشاركة تامر حسني في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وأُقيمت بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة أربعة منتخبات، وهي مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

وتأهل منتخب مصر بعد فوزه على نيوزيلندا بهدف مسجل من ركلة جزاء لاعبه مصطفى محمد،وتعتبر هذه المباراة هي الأولى التي تقام رسميا على استاد مصر الجديد في العاصمة الإدارية.

وبعد فوزه على تونس في ركلات الترجيح، تأهل منتخب كرواتيا إلى المرحلة القادمة من البطولة بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.