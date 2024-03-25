للعام العاشر على التوالي.. أهالي المطرية يستعدون لأكبر مائدة إفطار في رمضان

كعادتهم السنوية حرص أهالي منطقة المطرية، على تنظيم حفل إفطار سنوي يجمع الكل على مائدة واحدة، اليوم الموافق 15 رمضان.

وحرص الجميع على التجهيز لحفل الإفطار بدءا من أمس بإعداد الأنوار والزينة بشكل مبهجة، والنساء داخل بيوتها في تحضير أشهى الأكلات.

مائدة إفطار "عزبة حمادة" بالمطرية ترصد حكاية أصالة، فطيلة 8 سنوات قدم أهالي عزبة حمادة بحي المطرية إفطار جماعي يجتذب أكثر من 1500 صائم تمتلئ بهم شوارع الحي الضيقة، ما جعله يكتسب خصوصية تختلف عن أي إفطار جماعي آخر في أي حي آخر.

مائدة إفطار "عزبة حمادة" بالمطرية ترصد حكاية أصالة، فطيلة 8 سنوات قدم أهالي عزبة حمادة بحي المطرية إفطار جماعي يجتذب أكثر من 1500 صائم تمتلئ بهم شوارع الحي الضيقة، ما جعله يكتسب خصوصية تختلف عن أي إفطار جماعي آخر في أي حي آخر.



وينطلق إفطار المطرية الجماعي في 15 رمضان كل عام، ويشارك في تجهيز الفطار سكان المنطقة ويتم توزيع الأدوار علي عشرات الشباب والسيدات من سكان الحي، ويشترك أيضا كبار السن في تجهيز هذا الفطار الكبير ويتم تمويل هذا الفطار من جميع سكان المنطقة ليخرج في أفضل صوره له.

Screenshot_2024-03-25-15-43-45-00

Screenshot_2024-03-25-15-43-33-64

Screenshot_2024-03-25-15-42-51-18

Screenshot_2024-03-25-15-42-10-90