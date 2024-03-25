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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية وجهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية يتفقدان محيط مسجد السيد البدوي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، يرافقه اللواء الدكتور مدحت مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، والوفد المرافق له المنطقة المحيطة بالسيد البدوي والمنطقة الأثرية المجاورة له بسوق النحاسين.

جاء ذلك عقب الاجتماع الصباحي الذي عقده المحافظ والجهاز  لمناقشة أعمال التطوير التي سينفذها الجهاز بالمنطقة ضمن خطة المحافظة لتطوير المزارات الإسلامية، ووضعها على خريطة السياحة.

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وخلال الجولة أكد المحافظ ان تطوير المناطق الأثرية يبرز الوجه الحضاري للمحافظة بالإضافة إلى وضع لمسات جمالية بجميع الشوارع والمناطق ذات الطراز المعماري المميز الديني والتاريخي والأثري، حيث يعتبر المسجد والمنطقة المحيطة به، أهم معلم أثرى وسياحي وديني  في المحافظة .

وأشار «رحمي»، إلى حرص المحافظة لاستكمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي، حيث قامت بتطوير وافتتاح الممشى السياحي وشارعي السكة الجديدة وعمر زعفان، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية في عام 2021.

كما تابع المحافظ الجولة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي بطنطا الذي سيوفر سكناً حضارياً بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية حيث تم الانتهاء من بناء ٦ عمارات  تحتوي على ٤٨٠ وحدة سكنية على  مساحة 2,3 فدان وتتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و 9 أدوار علوية) وتضم منفذين بيع ومسجد بنسبة انجاز 99% .

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كما يشمل المشروع تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا التي تقع امام عمارات العجيزي، من خلال الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الانترلوك وعمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و20 سم من الأرض وأحواض زرع، وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية لعدد ٣٦ عمارة يقطنها أكثر من ۸۰۰ أسرة، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

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الجهاز التنفيذى التنمية الحضارية أعمال التطوير الشرب والصرف السيد البدوي المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية صندوق التنمية الحضارية

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