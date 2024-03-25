مشكلة مزمنة .. تحرك جديد من النبراوي لضم مهندسي الصحة لحافز المهن الطبية

تواصل نقابة المهندسين جهودها الرامية لحل مشكلة مزمنة تتعلق بإدراج المهندسين العاملين في القطاع الصحي ضمن الكادر الطبي "حافز المهن الطبية".

استقبل المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين، في مكتبه بمقر النقابة العامة، النائب باسم حجازي- عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالمجلس، وذلك بحضور المهندس الاستشاري محمد حمودة - الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين.

يأتي اللقاء في إطار تنسيق الجهود وبحث تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2014، إذ وعد النائب باسم حجازي بتقديم مقترح بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزراة الصحة غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

وفي السياق ذاته، خاطب نقيب المهندسين، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكذا الدكتور خالد عبدالغفار - وزير الصحة والسكان؛ مطالبًا بإدراج المهندسين العاملين بقطاع الخدمات الصحية والعلاجية بوزارة الصحة ضمن التخصصات المنصوص عليها بالقانون (14) لسنة 2014، والتوجيه بما يلزم نحو ذلك، كونهم جزء لا يتجزأ من المنظومة الطبية، وإسوة بكافة العاملين في القطاع الطبي.

وقال "النبراوي"، إن هناك أعداد كبيرة من المهندسين العاملين في وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان لمناقشة حل الأزمة وإدراجهم ضمن مشروع الكادر، بالموازاة مع العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم تعديل تشريعي على قانون تنظيم المهن الطبية إلى مجلس النواب.

وأضاف نقيب المهندسين، أن نقابة المهندسين تولي اهتماما بالغا بالمهندسين العاملين في كافة القطاعات، مؤكدًا أن النقابة ستواصل سعيها الحثيث من أجل تحسين أوضاع المهندسين العاملين بوزارة الصحة ومساواتهم مع أقرانهم العاملين بالقطاع الطبي والهيئات الصحية المختلفة.

ومن جانبه قال المهندس محمد حمودة، إن المهندسين عنصر أساسي وفعال في جميع القطاعات ومنها وزارة الصحة باختلاف تخصصاتهم وعلى رأسها مهندسي الأجهزة الطبية، لافتا إلى أحقية انضمام المهندسين لهذا الكادر ، خصوصًا أنه يتم تطبيقه على جميع العاملين في المنظومة الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين دون المهندسين.