حلمي علام مديرا للكرة في نادي الواسطى

قرر نادي الواسطى أحد أندية دروى الدرجة الثانية تعيين حلمى علام مديرا للكرة للفريق الأول لكرة القدم لينضم للجهاز الفنى للفريق بقيادة مصطفي مزيكا .

وجاء قرار المستشار جمال عويس رئيس النادي بتعيين حلمى علام لمزيد من الاستقرار داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد النجاحات التى حققها حلمى خلال علمه بمشروع كابيتانو مصر الذى نقذته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة .

وكانت وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية قد حرصتا على تكريم حلمي علام رئيس الشركة المصممة لملابس مشروع كابيانو مصر .



أهدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور عمرو الفقى المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق درع خاص لحلمي علام بعد دوره الكبير فى توفير كل متطلبات مشروع كابيتانو مصر فى نسخته الثانية .

وقال حلمى علام إنه سعيد للغاية بالمشاركة بجزء صغير فى هذا المشروع الضخم الذى شرف بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأبطال المشروع فى نسخته الأولي .

وأوضح حلمى علام أنه شارك من خلال تصميم التيشيرتات الخاصة بالمشروع وأبطالها ولاعبيه مشيرا الى أن حاول الاعتماد فى تصميم التيشيرت على الهوية المصرية والاقتباس من الحضارة الفرعونية.

وأضاف علام أن التصميم يليق بالجمهورية الجديدة وسيعتمد فى الموسم الثانى على المزيد من المشروعات العملاقة التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسى.

وكشف علام عن اعتماده خلال عمليات التصميم والصنيع على مواد الخام المصرية فى ظل الازمات الاقتصادية الكبرى التى تضرب العام أجمع مع الجودة العالية لتلك المنتخبات للمنافسة مع كبرى شركات الملابس الرياضية العالمية .