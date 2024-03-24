تواجه مصر| كرواتيا تتأهل لنهائي بطولة كأس العاصمة بالفوز على تونس

تأهل منتخب كرواتيا للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر، بعد الفوز على منتخب تونس بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب استاد القاهرة الدولي مساء السبت.

ويُواجه منتخب كرواتيا منتخب مصر في المباراة النهائية يوم الثلاثاء القادم، فيما تواجه تونس منتخب نيوزيلندا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة، خاصة بعد أن أحرز حمزة جيلاسي لاعب منتخب تونس هدفًا في الدقيقة 31، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، من الحكم المصري محمد معروف الذي يدير اللقاء.

استمر تبادل الهجمات بين الفريقين في الشوط الثاني، وأتيحت أكثر من فرصة لمنتخب تونس للتقدم، لكن الحظ لم يكن مع منتخب نسور قرطاج، ليستمر التعادل بعد 90 دقيقة ويلجأ المنتخبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التى ابتسمت إلى منتخب

وأعلن منتخبا تونس وكرواتيا عن التشكيل الرسمي بمبارة تونس ضد كرواتيا، في نصف نهائي كأس عاصمة مصر، المقامة على الأراضي المصرية خلال الفترة الحالية، وجاء النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد أساسيا مع منتخب كرواتيا.

تشكيل منتخب تونس

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: ديلان برون، أسامة الحدادي، حمزة الجلاصي وعلي العابدي

خط الوسط: وجدي كشريدة، عيسى العيدوني، نادر الغندري ومحمد علي بن رمضان

خط الهجوم: إلياس العاشوري وحمزة رفيعة

تشكيل منتخب كرواتيا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

الدفاع: جفارديول، مارتين إرليتش، ماركو إيفانوفيتش، جوسيب بورانوفيتش

الوسط: ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماريو باساليتش

الهجوم: أندريه كرماريتش، بورنا سوسا