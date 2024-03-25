مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل مسئولة عن المجاعة في قطاع غزة.. فيديو

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إنه لا يوجد مبرر للإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، أن إسرائيل مسؤولة عن المجاعة في قطاع غزة وتستخدم التجويع ومنع دخول المساعدات كأداة للحرب.

وتابع مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل دفعت بالمدنيين الفلسطينيين إلى رفح جنوب القطاع وتهدد الآن بتنفيذ عمل عسكري بالمدينة المكدسة بالنازحين.

وأشار مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل عرقلت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعتبر نفسها فوق القانون، موضحا: نرحب باعتماد مجلس الأمن لقرار وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة:نحيي الوحدة العربية على موقفها المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.