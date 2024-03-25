بيان صيني وطلب روسي واتهام أمريكي بعد قرار مجلس الأمن بشأن غزة

أكد ممثل الصين في مجلس الأمن أن مشروع القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي اليوم (بشأن غزة) كان واضحا ولا يجب معه أي تحايل.

وذكر ممثل الصين في بيان بعد التصويت أن المشروع يطالب بوقف إطلاق نار في قطاع غزة غير مشروط.

وأردف ممثل الصين بمجلس الأمن أن قرارات المجلس ملزمة ولهذا نطالب الجهات المعنية بالوفاء بالتزاماتها وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

يأتي ذلك فيما اتهمت المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة الصين وروسيا بأنهما لا يريدان المساهمة بالجهود الإنسانية في قطاع غزة.

من جانبه قال ممثل روسيا بالأمم المتحدة إن موسكو طلبت إجراء تعديل على مشروع القرار الدولي لإضافة عبارة "وقف دائم" لإطلاق النار بغزة.